Военный эксперт оценил заявление Мерца о дальнобойном оружии для Украины

Эксперт считает, что удары по территории России потенциально могут спровоцировать более и активное вовлечение в конфликт других стран, если будут затронуты их интересы или безопасность. По его мнению, стороны могут перейти к более агрессивной тактике ведения боевых действий, что приведет к дальнейшему затягиванию конфликта и росту его масштабов.