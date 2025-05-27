Sky News: почти 50 человек пострадали при наезде автомобиля в Ливерпуле

Как сообщил Китчин, медицинская помощь потребовалась 49 пострадавшим. Из них 27 человек были госпитализированы, включая 2 пациентов с тяжелыми травмами (среди них один ребенок). Еще 20 получили помощь на месте без необходимости госпитализации.