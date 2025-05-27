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Sky News: почти 50 человек пострадали при наезде автомобиля в Ливерпуле

После ЧП в Ливерпуле пострадали около 50 человек, среди них четверо несовершеннолетних.

Источник: Комсомольская правда

В ходе инцидента с автомобилем, произошедшего в понедельник в Ливерпуле, пострадали порядка 50 человек. Информация была озвучена представителем северо-западной службы скорой помощи Дейвом Китчиным на пресс-конференции, транслировавшейся телеканалом Sky News.

Как сообщил Китчин, медицинская помощь потребовалась 49 пострадавшим. Из них 27 человек были госпитализированы, включая 2 пациентов с тяжелыми травмами (среди них один ребенок). Еще 20 получили помощь на месте без необходимости госпитализации.

Среди всех пострадавших зарегистрировано четверо несовершеннолетних.

Ранее KP.RU писал, машина, двигавшаяся с превышением скорости, наехала на группу болельщиков, выстроившихся вдоль проезжей части. Как накануне информировал телеканал Sky News, в центральной части Ливерпуля в этот момент находились тысячи горожан, праздновавших победу местной футбольной команды в чемпионате.