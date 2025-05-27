ТАСС: Котел в отеле, где погибла журналистка Паперная, должны были списать

Отопительный котел в гостинице Karaman Palace Hotel в столице Узбекистана, Ташкенте, угарным газом из которого отравилась журналистка из России Инесса Паперная и ее спутник, должны были списать еще в 2021 году. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказал один из главных свидетелей по делу во время допроса в суде, передает ТАСС.