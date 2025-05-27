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ТАСС: Котел в отеле, где погибла журналистка Паперная, должны были списать

Отопительный котел в гостинице Karaman Palace Hotel в столице Узбекистана, Ташкенте, угарным газом из которого отравилась журналистка из России Инесса Паперная и ее спутник, должны были списать еще в 2021 году. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказал один из главных свидетелей по делу во время допроса в суде, передает ТАСС.

Отопительный котел в гостинице Karaman Palace Hotel в столице Узбекистана, Ташкенте, угарным газом из которого отравилась журналистка из России Инесса Паперная и ее спутник, должны были списать еще в 2021 году. Об этом в понедельник, 26 мая, рассказал один из главных свидетелей по делу во время допроса в суде, передает ТАСС.

По его словам, котел был произведен в Германии в 2011 году и имел срок эксплуатации в 10 лет.

Он сообщил, что котел приобрели за 450 долларов — на момент покупки никаких документов на него не выдали, но он был «в хорошем состоянии», сказано в статье.

В октябре 2024 года в отеле Ташкента нашли тела журналистки «Ленты.ру» Инессы Паперной и ее спутника. Предварительно, они отравились болотным газом, который попал в номера постояльцев во время чистки бассейна.

Подробности несчастного случая — в материале «Вечерней Москвы».