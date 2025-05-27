Адвокаты по делу о смерти Марадоны сообщили о возможной отмене устных дебатов из-за скандала с судьей

Адвокаты и истцы по делу о смерти аргентинского футболиста Диего Марадоны заявили, что устные дебаты могут перенести на следующий год из-за скандала с судьей Джульетой Макинтач. Поводом скандалу стало ее участие в документальном фильме.
Так, адвокат сестер Марадоны Пабло Хурадо сообщил, что сначала суд должен рассмотреть вопрос об отводе судьи. При этом Макинтач также может взять самоотвод, указал юрист.
Если все же суд примет решение об отводе Макинтач, или же она сама возьмет самоотвод, то устные дебаты будут на время отменены. Возможно, что они возобновятся уже только в 2026 году.
Отметим, что суд по делу о смерти Марадоны начался в марте 2025 года. Врачей, которые занимались лечением легенды аргентинского футбола, обвиняют в причастности к смерти спортсмена. Марадона скончался в Буэнос-Айресе в ноябре 2020 года от сердечного приступа, но прокуратура считает, что медицинский персонал проявил халатность.
Ранее вскрытие показало, что Марадона мучался в агонии минимум 12 часов.