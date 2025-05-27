«Википедия» не удалила 232 материала по требованию Роскомнадзора

«Wikimedia Foundation, Inc. неоднократно привлекалась к административной ответственности за неудаление противоправного контента. В 2024 году суды назначили в отношении компании штрафы на общую сумму 9 миллионов рублей, в 2025 году сумма штрафов составила 3,5 миллиона рублей», — отметили в ведомстве.