Росавиация расследует инцидент с Ан-24 в аэропорту Киренска

Ситуацию с самолетом Ан-24 в аэропорту Киренска официально признали серьезным авиационным инцидентом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Росавиации. Расследование поручено комиссии Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, которая будет работать в соответствии с утвержденными правилами расследования авиационных происшествий.