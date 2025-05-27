Росавиация расследует инцидент с Ан-24 в аэропорту Киренска

Ситуацию с самолетом Ан-24 в аэропорту Киренска официально признали серьезным авиационным инцидентом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Росавиации. Расследование поручено комиссии Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, которая будет работать в соответствии с утвержденными правилами расследования авиационных происшествий.
Напомним, 26 мая при посадке у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси и самолет выкатился за пределы ВПП, аварийные службы оперативно провели все необходимые мероприятия.
— Полоса осмотрена, годна к приему и выпуску самолетов. Аэропорт работает по регламенту, поэтому уже откроется завтра, 27 мая, с 04:00 МСК, — поделились в Росавиации.
Основной целью расследования станет не только установление причин произошедшего, но и разработка мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.