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Росавиация расследует инцидент с Ан-24 в аэропорту Киренска

26 мая у самолета сложилась передняя стойка шасси и он выкатился за ВПП.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Ситуацию с самолетом Ан-24 в аэропорту Киренска официально признали серьезным авиационным инцидентом. Об этом КП-Иркутск сообщили в Росавиации. Расследование поручено комиссии Восточно-Сибирского МТУ Росавиации, которая будет работать в соответствии с утвержденными правилами расследования авиационных происшествий.

Напомним, 26 мая при посадке у воздушного судна сложилась передняя стойка шасси и самолет выкатился за пределы ВПП, аварийные службы оперативно провели все необходимые мероприятия.

— Полоса осмотрена, годна к приему и выпуску самолетов. Аэропорт работает по регламенту, поэтому уже откроется завтра, 27 мая, с 04:00 МСК, — поделились в Росавиации.

Основной целью расследования станет не только установление причин произошедшего, но и разработка мер по предотвращению подобных ситуаций в будущем.