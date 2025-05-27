Sky News: число пострадавших при наезде в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек

В результате инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в Ливерпуле пострадали около 50 человек. Об этом сообщил Дейв Китчин, представитель службы скорой помощи северо-запада Англии, в интервью телеканалу Sky News.
Китчин уточнил, что 27 пострадавших были госпитализированы, и состояние двоих из них, включая одного ребенка, оценивается как серьезное. Кроме того, медицинская помощь была оказана еще 20 людям на месте происшествия, среди которых четверо детей. Полиция считает, что этот инцидент не имеет отношения к терроризму.
«Мы рассматриваем это как изолированный случай. В данный момент мы не ведем поиски других возможных подозреваемых. Инцидент не квалифицируется как террористический», — заявила представитель полиции Дженни Симс.
В центре Ливерпуля автомобиль наехал на группу футбольных болельщиков, которые отмечали победу своей команды. Ранее сообщалось о 17 пострадавших. Водитель задержан, его мотивы находятся под расследованием.