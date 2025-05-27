Sky News: число пострадавших при наезде в Ливерпуле увеличилось почти до 50 человек

Китчин уточнил, что 27 пострадавших были госпитализированы, и состояние двоих из них, включая одного ребенка, оценивается как серьезное. Кроме того, медицинская помощь была оказана еще 20 людям на месте происшествия, среди которых четверо детей. Полиция считает, что этот инцидент не имеет отношения к терроризму.