ФБР возобновит расследование по делу об обнаружении кокаина в Белом доме

По его словам, в рамках этого решения ФБР намерено либо продолжить существующие расследования, либо привлечь дополнительные ресурсы к делам, вызывающим особое внимание. Среди них — дело о самодельных взрывных устройствах, найденных у Конгресса США во время беспорядков 6 января 2021 года, а также инцидент с обнаружением кокаина в Белом доме при предыдущей администрации.