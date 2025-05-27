ФБР возобновит расследование по делу об обнаружении кокаина в Белом доме

Федеральное бюро расследований (ФБР) США планирует возобновить расследование, связанное с обнаружением кокаина в Белом доме в июле 2023 года. Об этом сообщил заместитель директора ФБР Дэн Бонджино, подчеркнув, что новое руководство ведомства во главе с директором Кэшем Пателом приняло решение активизировать работу по ряду дел, связанных с возможной коррупцией.
По его словам, в рамках этого решения ФБР намерено либо продолжить существующие расследования, либо привлечь дополнительные ресурсы к делам, вызывающим особое внимание. Среди них — дело о самодельных взрывных устройствах, найденных у Конгресса США во время беспорядков 6 января 2021 года, а также инцидент с обнаружением кокаина в Белом доме при предыдущей администрации.
По информации американских официальных лиц и СМИ, наркотик был обнаружен 2 июля 2023 года в Западном крыле Белого дома — в шкафу в проходном помещении, где сотрудники и посетители оставляли мобильные телефоны. В этом же крыле расположен Овальный кабинет президента. Расследование по этим событиям продолжает оставаться актуальным для правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что полиция Капитолия США начинает расследование по факту обнаружения пакета с белым порошком в здании штаб-квартиры, анализ вещества дал положительный результат на кокаин.