В Березовском раскрыли дело об убийстве 14-летней давности

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил: «Обвиняемый был задержан в ходе операции, проведённой сотрудниками уголовного розыска ОМВД России “Берёзовский” и бойцами СОБР Росгвардии. Немаловажно, что мужчина ранее неоднократно судим, в частности — за незаконный оборот поддельных документов, мошенничество, имущественное, коррупционное преступление, а также за причинение вреда здоровью. Самый большой срок мужчина получил в 2012 году за убийство, освободившись лишь в 2020 м. Если суд признает мужчину виновным, ему вновь предстоит длительная изоляция от общества».