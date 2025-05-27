В Березовском раскрыли дело об убийстве 14-летней давности

В Берёзовском завершено расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2011 году. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
40-летний мужчина обвиняется в совершении деяния, предусмотренного статьей 105 УК РФ (убийство). По информации следователей, в феврале 2011 года обвиняемый поссорившись со своей 38-летней знакомой в ходе автомобильной поездки. Остановив машину в пригородном лесу, он избил женщину. Когда она перестала подавать признаки жизни, обвиняемый погрузил ее в багажник и вывез в Богдановичский район, где оставил в подвале заброшенного здания.
14 лет спустя обвиняемый дал признательные показания, рассказав об обстоятельствах убийства, а также сообщил о местонахождении останков женщины. Их подлинность подтвердила сравнительная молекулярно-генетическая экспертиза. Уголовное дело уже направлено для утверждения обвинительного заключения.
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил: «Обвиняемый был задержан в ходе операции, проведённой сотрудниками уголовного розыска ОМВД России “Берёзовский” и бойцами СОБР Росгвардии. Немаловажно, что мужчина ранее неоднократно судим, в частности — за незаконный оборот поддельных документов, мошенничество, имущественное, коррупционное преступление, а также за причинение вреда здоровью. Самый большой срок мужчина получил в 2012 году за убийство, освободившись лишь в 2020 м. Если суд признает мужчину виновным, ему вновь предстоит длительная изоляция от общества».
Как ранее сообщалось, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела по факту ножевого ранения, нанесенного подростку в Верхней Пышме. Речь идет об инциденте, в ходе которого школьник ударил ножом своего одноклассника. Пострадавший 12-летний мальчик был госпитализирован. В настоящий момент следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.