В Иркутской области потушили два крупных пожара в Братске и Мегете

В Иркутской области в ночь на 27 мая экстренные службы одновременно тушили два крупных пожара. В поселке Мегет огонь разгорелся на территории промзоны — пламя охватило склад и цех по переработке резинотехнических изделий общей площадью 990 квадратных метров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС региона, на месте работают 29 пожарных и спасателей с 9 единицами спецтехники.