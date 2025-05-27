В Иркутской области потушили два крупных пожара в Братске и Мегете

В Иркутской области в ночь на 27 мая экстренные службы одновременно тушили два крупных пожара. В поселке Мегет огонь разгорелся на территории промзоны — пламя охватило склад и цех по переработке резинотехнических изделий общей площадью 990 квадратных метров. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС региона, на месте работают 29 пожарных и спасателей с 9 единицами спецтехники.
— В Братске пожар начался в котельной, столярном и деревообрабатывающем цехах и складе готовой продукции на 900 квадратах, — поделились в ведомстве.
Общая площадь пожара составляет 900 квадратов. Здесь задействованы более 40 специалистов МЧС и 13 единиц техники. В обоих случаях обошлось без пострадавших. Причины пожаров устанавливают дознаватели.