В Госдуме жестко ответили Мерцу на его заявление по Украине

Ранее военные эксперты называли немецкие ракеты Taurus одной из главных угроз для России из-за их большой дальности, особенно после обсуждений в Германии о возможном снятии ограничений на их использование Киевом для ударов по территории РФ. Ряд западных стран, включая Великобританию, Францию, США и Германию, объявили о снятии ограничений на дальность действия вооружений, поставляемых Украине, что позволило украинской армии наносить удары по целям на большем расстоянии.