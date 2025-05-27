Хабаровчанин организовал подпольное казино в фастфуд-кафе и магазинах

По данным полиции, с мая 2024 года мужчина размещал терминалы для азартных игр в торговых точках города, получая с них нелегальный доход. При поддержке ОМОН Росгвардии его задержали в Железнодорожном районе города. В ходе оперативных мероприятий были выявлены и ликвидированы три игровые площадки: четыре автомата изъяли в павильоне фастфуда на улице Льва Толстого, три — в продуктовом магазине на улице Аэродромной, один — на улице Юности.