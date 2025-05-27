Хабаровчанин организовал подпольное казино в фастфуд-кафе и магазинах

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
По данным полиции, с мая 2024 года мужчина размещал терминалы для азартных игр в торговых точках города, получая с них нелегальный доход. При поддержке ОМОН Росгвардии его задержали в Железнодорожном районе города. В ходе оперативных мероприятий были выявлены и ликвидированы три игровые площадки: четыре автомата изъяли в павильоне фастфуда на улице Льва Толстого, три — в продуктовом магазине на улице Аэродромной, один — на улице Юности.
Всего изъято восемь терминалов, которые помещены на ответственное хранение. В квартире подозреваемого обнаружены ключи от игрового оборудования. Ранее, в 2023 году, он уже был осуждён за аналогичное преступление и оштрафован на 300 тысяч рублей.
СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация азартных игр с извлечением дохода в крупном размере». Максимальное наказание — четыре года лишения свободы со штрафом до полумиллиона рублей.