Житель пригорода Хабаровска «инвестировал» мошенникам 7,5 млн рублей

Затем на протяжении трех месяцев мужчина продолжал вкладывать деньги и отслеживать мнимую динамику, после чего решил вывести средства. Мошенники сказали, что для этого нужно сначала внести еще деньги. Потерпевший оформил новые кредиты и снова перевел финансы преступникам. За все время инвестирования он потерял 7,5 млн рублей. Когда все-таки понял, что его обманули, обратился в полицию.