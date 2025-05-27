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Житель пригорода Хабаровска «инвестировал» мошенникам 7,5 млн рублей

Для этого он взял кредиты.

Источник: ТАСС

В Хабаровском районе 58-летний житель села Некрасовка взял кредиты и под видом инвестиций перевел мошенникам 7,5 млн рублей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Изначально мужчине позвонил «сотрудник банка» и предложил заработать на вложении денег. По его просьбе потерпевший зарегистрировался на «торговой площадке» и внес деньги, после чего получил ссылку для «отслеживания банковского счета». Так как мошенники подделывают подобные данные, он увидел там рост. Поверил, оформил кредиты и перевел деньги на счета, названные «менеджером торговой площадки».

Затем на протяжении трех месяцев мужчина продолжал вкладывать деньги и отслеживать мнимую динамику, после чего решил вывести средства. Мошенники сказали, что для этого нужно сначала внести еще деньги. Потерпевший оформил новые кредиты и снова перевел финансы преступникам. За все время инвестирования он потерял 7,5 млн рублей. Когда все-таки понял, что его обманули, обратился в полицию.

— Возбуждены уголовные дела о мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ), — сообщили в пресс-службе УМВД по Хабаровскому краю.

Напомним, ранее хабаровчанка по совету случайного знакомого из интернета «инвестировала» мошенникам 8,5 млн рублей.