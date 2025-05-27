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Бастрыкин ждёт отчет о расследовании гибели подростка в яне в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с трагической гибелью подростка в Новосибирске, который упал в котлован.

Источник: РИА "Новости"

По данным СМИ и интернет-ресурсов, инцидент произошел в мае 2025 года в Дзержинском районе Новосибирска. 17-летний юноша погиб, сорвавшись в траншею, вырытую коммунальными службами. Установлено, что место проведения работ не было оборудовано ограждениями или предупреждающими знаками.

Расследование ведет Следственное управление СК России по Новосибирской области. Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Евгению Долгалеву доложить о предварительных обстоятельствах дела и результатах следственных действий.

Контроль за исполнением поручения осуществляет центральный аппарат Следственного комитета.