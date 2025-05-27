Бастрыкин ждёт отчет о расследовании гибели подростка в яне в Новосибирске

По данным СМИ и интернет-ресурсов, инцидент произошел в мае 2025 года в Дзержинском районе Новосибирска. 17-летний юноша погиб, сорвавшись в траншею, вырытую коммунальными службами. Установлено, что место проведения работ не было оборудовано ограждениями или предупреждающими знаками.