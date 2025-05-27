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Бастрыкин займётся ДТП в Хабаровском крае, где лесовоз раздавил ребёнка

Ещё двое детей — 10-летняя девочка и 12-летний мальчик — пострадали в результате происшествия.

Источник: Соцсети

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смертельного ДТП в Хабаровском крае, где погиб несовершеннолетний, сообщили в информационном центре СК РФ.

Авария произошла 26 мая 2025 года в селе Георгиевка. По предварительным данным, около 19:40 возле дома № 5 на улице Центральной 44-летний водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, двигаясь из села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметил трех детей на дороге. Один из ребят шел по краю проезжей части. Мужчина подал звуковой сигнал, резко затормозил, но не справился с управлением, сбил 10-летнего мальчика и опрокинулся в кювет.

Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще двое детей — 10-летняя девочка и 12-летний мальчик — получили тяжелые травмы при опрокидывании лесовоза и были доставлены в районную больницу. Сейчас решается вопрос об их переводе в краевой центр.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека». На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по региону Станиславу Белянскому доложить о ходе расследования.