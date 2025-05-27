Бастрыкин займётся ДТП в Хабаровском крае, где лесовоз раздавил ребёнка

Авария произошла 26 мая 2025 года в селе Георгиевка. По предварительным данным, около 19:40 возле дома № 5 на улице Центральной 44-летний водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, двигаясь из села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметил трех детей на дороге. Один из ребят шел по краю проезжей части. Мужчина подал звуковой сигнал, резко затормозил, но не справился с управлением, сбил 10-летнего мальчика и опрокинулся в кювет.