Бастрыкин займётся ДТП в Хабаровском крае, где лесовоз раздавил ребёнка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по факту смертельного ДТП в Хабаровском крае, где погиб несовершеннолетний, сообщили в информационном центре СК РФ.
Авария произошла 26 мая 2025 года в селе Георгиевка. По предварительным данным, около 19:40 возле дома № 5 на улице Центральной 44-летний водитель лесовоза Mercedes-Benz Actros, двигаясь из села Бичевая в сторону поселка Переяславка, заметил трех детей на дороге. Один из ребят шел по краю проезжей части. Мужчина подал звуковой сигнал, резко затормозил, но не справился с управлением, сбил 10-летнего мальчика и опрокинулся в кювет.
Ребенок скончался на месте до приезда скорой помощи. Еще двое детей — 10-летняя девочка и 12-летний мальчик — получили тяжелые травмы при опрокидывании лесовоза и были доставлены в районную больницу. Сейчас решается вопрос об их переводе в краевой центр.