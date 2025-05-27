КНДР раскритиковал новейшую систему вооружения США

Ранее обеспокоенность по поводу проекта «Золотой купол» высказывали и в России: в МИД РФ отмечали, что инициатива США может нарушить стратегическую стабильность и угрожает глобальной безопасности. Власти подчеркивали, что проект рассчитан на нейтрализацию ракетных рисков со стороны России и Китая, а его реализация запланирована к 2029 году.