КНДР раскритиковал новейшую систему вооружения США

В КНДР рассказали о наступательных инициативах США.
Новая система противоракетной обороны США под названием «Золотой купол» представляет серьезную угрозу для безопасности государств, находящихся в антагонистических отношениях с Вашингтоном. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на меморандум профильного института КНДР.
«Установление новой системы противоракетной обороны США является весьма опасной “угрожающей инициативой”, нацеленной на угрозу стратегической безопасности враждебных для них ядерных государств… Замысел об установлении системы ПРО “Золотой купол”… является не “оборонительной мерой” для реагирования на чью-то “угрозу”, а сценарием космической ядерной войны», — говорится в материале ЦТАК.
Ранее обеспокоенность по поводу проекта «Золотой купол» высказывали и в России: в МИД РФ отмечали, что инициатива США может нарушить стратегическую стабильность и угрожает глобальной безопасности. Власти подчеркивали, что проект рассчитан на нейтрализацию ракетных рисков со стороны России и Китая, а его реализация запланирована к 2029 году.