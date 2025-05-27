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В Приморье женщина выстрелила себе в палец во время перезарядки оружия

Пострадавшая работает стрелком ведомственной охраны.

Источник: PrimaMedia.ru

В посёлке Дунай бригада скорой помощи ФГБУЗ «МСЧ № 100» ФМБА России оказала экстренную помощь женщине с огнестрельной травмой, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «МСЧ 100 (Фокино)».

Отмечается, что пострадавшая работает стрелком в ведомственной охране. По её словам, во время перезарядки табельного пистолета она случайно произвела выстрел и попала себе в палец.

Женщина получила рану с подозрением на оскольчатый перелом средней фаланги пальца левой руки. Скорая доставила пациентку в дежурную хирургию, где врачи провели осмотр и оказали необходимую медицинскую помощь.

Напомним, во Владивостоке врачи извлекли пулю из носоглотки пострадавшего при случайном выстреле из пневматической винтовки.