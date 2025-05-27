В Иркутской области ночью произошли крупные пожары на предприятиях

В Братске загорелись котельная, деревообрабатывающий цех и склад продукции — огонь распространился на 900 «квадратов». В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС. Около двух часов по местному времени они ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, сообщили в ведомстве.