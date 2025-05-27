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В Иркутской области ночью произошли крупные пожары на предприятиях

Два пожара площадью около 900 квадратных метров каждый произошли в ночь на вторник в Иркутской области.

Источник: Российская газета

В Братске загорелись котельная, деревообрабатывающий цех и склад продукции — огонь распространился на 900 «квадратов». В тушении участвовали 40 сотрудников МЧС. Около двух часов по местному времени они ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, сообщили в ведомстве.

В поселке Мегет вспыхнули цех, где перерабатываются резинотехнические изделия, и склад. Здесь площадь пожара составила без малого 1000 квадратных метров. Открытое горение ликвидировано силами трех десятков огнеборцев. Информация о пострадавших уточняется.

Дознаватели МЧС установят причины возгораний.