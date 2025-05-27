В трех российских городах перестали работать аэропорты

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги.