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В трех российских городах перестали работать аэропорты

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ограничения на работу аэропортов введены в 4:32 по мск.

В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова введены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — написал представитель Росавиации в своем telegram-канале. Ранее ограничения вводились в аэропорту Калуги.

Накануне, 26 мая, ограничения уже вводились в московском аэропорту Жуковский. В течение вчерашней ночи силы ПВО РФ сбили 96 украинских беспилотников.