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Mash: Бульдозер упал с трала при обрушении моста в Амурской области

Бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста в Амурской области. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав кадры с места происшествия.

Бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста в Амурской области. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав кадры с места происшествия.

ЧП произошло на мосту через реку Обка.

Уточняется, что тяжеловес направлялся из города Зея в село Золотая Гора. Ветхая деревянная конструкция не выдержала веса машины и проломилась. В результате прицеп завалился набок, а техника, которую он перевозил, сорвалась вниз, сказано в публикации.

— Теперь нужен мощный кран, — прокомментировал случившееся очевидец.

18 мая старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки Дахадаевкого района Дагестана из-за проливных дождей. Профильные эксперты проведут комплексную проверку и оценят соблюдение законов об охране объектов культурного наследия, по итогам чего будет принято решение о необходимости наказания виновных в произошедшем.