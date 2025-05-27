Mash: Бульдозер упал с трала при обрушении моста в Амурской области

Бульдозер сорвался с трала в момент обрушения моста в Амурской области. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Amur Mash, опубликовав кадры с места происшествия.
ЧП произошло на мосту через реку Обка.
Уточняется, что тяжеловес направлялся из города Зея в село Золотая Гора. Ветхая деревянная конструкция не выдержала веса машины и проломилась. В результате прицеп завалился набок, а техника, которую он перевозил, сорвалась вниз, сказано в публикации.
— Теперь нужен мощный кран, — прокомментировал случившееся очевидец.
18 мая старинный мост XV века частично обрушился в селе Кунки Дахадаевкого района Дагестана из-за проливных дождей. Профильные эксперты проведут комплексную проверку и оценят соблюдение законов об охране объектов культурного наследия, по итогам чего будет принято решение о необходимости наказания виновных в произошедшем.