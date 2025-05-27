Mash: Бульдозер упал с трала при обрушении моста в Амурской области

Уточняется, что тяжеловес направлялся из города Зея в село Золотая Гора. Ветхая деревянная конструкция не выдержала веса машины и проломилась. В результате прицеп завалился набок, а техника, которую он перевозил, сорвалась вниз, сказано в публикации.