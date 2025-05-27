Суд отправил за решетку канадца, укравшего фотографию Уинстона Черчилля

Суд приговорил жителя Канады, который украл из отеля в Оттаве (столица страны) фотографию бывшего премьер-министр Великобритании Уинстона Черчиля, к реальному тюремному сроку. Об этом сообщило агентство The Canadian Press.
Как установило следствие, фотопортрет Черчиля 1941 года был похищен из отеля Fairmont Chateau Laurier в Оттаве летом 2024 года. Речь идет о фотографии авторства знаменитого канадского фотографа Юсуфа Карша.
Позднее фотографию обнаружили в Италии. Как сообщал телеканал CBC, по подозрению в краже фотопортрета канадские полицейские задержали жителя Онтарио. Что касается самой фотографии, то итальянские власти вернули ее Канаде прошлой осенью.
Агентство уточнило, что суд приговорил канадца к почти двум годам тюрьмы (без одного дня). Согласно канадскому законодательству, срок он будет отбывать в провинциальной тюрьме. При этом сам осужденный ранее признал свою вину в полной мере.
Напомним, Центр охраны труда Канады предупредил о возможной угрозе «гипотетического вируса», который может вызвать карантины, дефицит продовольствия и кризис здравоохранения.