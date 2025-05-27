Нацелены на «свежие» домофоны: мошенники во Владивостоке орудуют по-новому

Жители Владивостока, в частности района Патрокл, сообщают о новом виде телефонного мошенничества: неизвестные представляются сотрудниками домофонной службы и под предлогом проверки просят назвать код доступа к порталу «Госуслуги» (16+). В полиции подтвердили корр. ИА PrimaMedia, что уже начали получать обращения по этому поводу, и рассказали, как не попасться на уловки.
Согласно относительно новой схеме, мошенники звонят на мобильные телефоны и представляются сотрудниками домофонной службы. Часто в их поле зрения попадают люди со «свежими» домофонами, «привязанные» к мобильному приложению. Аферисты сообщают, что требуется обновление приложения. Под этим предлогом они просят продиктовать код, который, по их словам, был отправлен для настройки оборудования. На деле же этот код используется для получения доступа к личным данным или аккаунтам жертвы.
«Цель у мошенников всегда одна — получить код доступа к “Госуслугам” или какому-либо банковскому сервису. Схема может меняться, разговоры звучат по-разному, но суть остаётся неизменной», — подчеркивает начальник ОБПОНсИТТ УУР УМВД России по Приморскому краю подполковник полиции Дмитрий Снигирёв.
Аферисты сопровождают звонок SMS-сообщением, которое маскируется под уведомление от «Госуслуг» или других официальных сервисов. Таким образом они создают у жертвы впечатление, что запрос действительно поступил от проверенного источника, и побуждают её сообщить код из сообщения.
По словам полиции, отследить статистику именно по этой схеме мошенничества затруднительно. Как поясняют в органах, большинство подобных эпизодов в сводках проходят под другими формулировками — например, как мошенничество с «безопасным счётом» или вложениями в «инвестиции», поэтому выделить отдельную категорию случаев, связанных именно с «домофонными компаниями», не представляется возможным.
МВД России по Приморскому краю призывает граждан ни в коем случае не сообщать и не пересылать коды, полученные в SMS-сообщениях. В ведомстве подчёркивают: передача подобных данных может привести к утрате доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги» или в мобильном банке, а также к потере сбережений, если этими кодами завладеют мошенники.