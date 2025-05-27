Нацелены на «свежие» домофоны: мошенники во Владивостоке орудуют по-новому

Согласно относительно новой схеме, мошенники звонят на мобильные телефоны и представляются сотрудниками домофонной службы. Часто в их поле зрения попадают люди со «свежими» домофонами, «привязанные» к мобильному приложению. Аферисты сообщают, что требуется обновление приложения. Под этим предлогом они просят продиктовать код, который, по их словам, был отправлен для настройки оборудования. На деле же этот код используется для получения доступа к личным данным или аккаунтам жертвы.