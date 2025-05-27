В Воронежской области сбили украинские БПЛА

«Дежурными силами ПВО в пригороде Воронежа и в одном из южных районов области обнаружены и уничтожены несколько БПЛА», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он отметил, что, согласно предварительной информации, жертв и разрушений не зафиксировано.