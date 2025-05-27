ЧП с Ан-24 в Иркутской области назвали серьёзным авиаинцидентом

Напомним, что 26 мая у самолёта Ан-24 произошёл надлом передней стойки шасси, и он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. На борту находился 51 человек — 46 пассажиров и 5 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.