ЧП с Ан-24 в Иркутской области назвали серьёзным авиаинцидентом

Чрезвычайное происшествие с Ан-24 в аэропорту Киренска Иркутской области предварительно назвали серьёзным авиаинцидентом. Об этом сообщил представитель Росавиации.
«Росавиация классифицировала авиационное событие, произошедшее с Ан-24, предварительно как серьезный авиационный инцидент. Расследованием его причин займется комиссия Восточно-Сибирского МТУ Росавиации», — говорится в сообщении.
Специалисты выяснят, из-за чего произошла авария, и примут меры, чтобы в будущем такого не повторялось.
Напомним, что 26 мая у самолёта Ан-24 произошёл надлом передней стойки шасси, и он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту Киренска. На борту находился 51 человек — 46 пассажиров и 5 членов экипажа. К счастью, никто не пострадал.
После произошедшего аэропорт временно закрыли, пока воздушное судно убирали с поля. Ближе к вечеру самолёт отбуксировали на место стоянки. Аэропорт открыли 27 мая.
В Восточном МСУТ СК России сообщили о том, что возбуждено уголовное дело за нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.