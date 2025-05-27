Во Флориде взорвалась лодка с пассажирами

Пострадавшие в результате взрыва доставлены в больницу.
Во Флориде (США) произошел взрыв лодки, на которой находились 13 человек. В результате инцидента имеются пострадавшие. Об этом рассказали в береговой охране США.
«Судно взорвалось около 05:45 вечера в понедельник (полночь вторника по МСК — прим. URA.RU) с 13 людьми на борту недалеко от Нью-Ривер-Трайэнгл, Форт-Лодердейл. Сообщается о множественных травмах [у пострадавших людей]», — заявила береговая охрана южных штатов США в соцсети X.
Указывается, что пострадавшие доставлены в больницу, а по факту произошедшего начато расследование. Точные причины ЧП пока неизвестны. Форт-Лодердейл расположен неподалеку от Майами и является курортным городом. Накануне в Соединенных Штатах проходил федеральный праздник — День поминовения, который ежегодно отмечается в последний день мая.