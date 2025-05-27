Во Флориде взорвалась лодка с пассажирами

Указывается, что пострадавшие доставлены в больницу, а по факту произошедшего начато расследование. Точные причины ЧП пока неизвестны. Форт-Лодердейл расположен неподалеку от Майами и является курортным городом. Накануне в Соединенных Штатах проходил федеральный праздник — День поминовения, который ежегодно отмечается в последний день мая.