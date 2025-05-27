Кокаин, найденный в Белом доме, не дает покоя ФБР

Кроме того, будет возобновлено расследование по делу о публикации в 2022 году проекта решения Верховного суда, касающегося отмены дела «Роу против Уэйда». Ранее проведенные проверки со стороны Секретной службы и самого Верховного суда не позволили установить, кто именно причастен к преступлениям.