Восемь из десяти беглецов из изолятора Нового Орлеана задержаны

Власти США сообщили о задержании восьми из десяти арестантов, сбежавших ранее из изолятора в Новом Орлеане. По данным генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюрилл, последние двое беглецов были пойманы в Техасе сотрудниками Департамента общественной безопасности.
«Лео Тейт и Джермейн Дональд были только что арестованы в округе Уокер, штат Техас, Техасским департаментом общественной безопасности», — сообщила Мюрилл.
Инцидент произошел 16 мая, когда десять заключенных смогли покинуть камеры. Как выяснилось позже, одиннадцатый арестант, считавшийся бежавшим, был обнаружен в другой части учреждения. Всех сбежавших правоохранительные органы считали вооруженными и опасными.
В ходе расследования был арестован работник тюрьмы, подозреваемый в помощи заключенным. Большинство задержанных ожидают суда по первоначальным обвинениям, а теперь им предъявят дополнительные обвинения в побеге.
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