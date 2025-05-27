Восемь из десяти беглецов из изолятора Нового Орлеана задержаны

Инцидент произошел 16 мая, когда десять заключенных смогли покинуть камеры. Как выяснилось позже, одиннадцатый арестант, считавшийся бежавшим, был обнаружен в другой части учреждения. Всех сбежавших правоохранительные органы считали вооруженными и опасными.