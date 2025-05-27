Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Восемь из десяти беглецов из изолятора Нового Орлеана задержаны

Власти США сообщили о задержании восьми из десяти арестантов, сбежавших ранее из изолятора в Новом Орлеане.

Власти США сообщили о задержании восьми из десяти арестантов, сбежавших ранее из изолятора в Новом Орлеане. По данным генпрокурора штата Луизиана Лиз Мюрилл, последние двое беглецов были пойманы в Техасе сотрудниками Департамента общественной безопасности.

«Лео Тейт и Джермейн Дональд были только что арестованы в округе Уокер, штат Техас, Техасским департаментом общественной безопасности», — сообщила Мюрилл.

Инцидент произошел 16 мая, когда десять заключенных смогли покинуть камеры. Как выяснилось позже, одиннадцатый арестант, считавшийся бежавшим, был обнаружен в другой части учреждения. Всех сбежавших правоохранительные органы считали вооруженными и опасными.

В ходе расследования был арестован работник тюрьмы, подозреваемый в помощи заключенным. Большинство задержанных ожидают суда по первоначальным обвинениям, а теперь им предъявят дополнительные обвинения в побеге.

Ранее сообщалось, что у студентки из США вырезали кисту с зубами и волосами.