Российские штурмовики нанесли ракетный удар по позициям ВСУ

«В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ», — рассказали РИА Новостям в МО РФ. Кроме того, ведомство представило кадры, на которых зафиксированы боевые вылеты штурмовиков Су-25.