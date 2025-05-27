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Четыре аэропорта в регионах России приостановили работу

Временные ограничения ввели в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.

Источник: Комсомольская правда

Аэропорты трех городов — Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова — временно прекратили свою деятельность. Эти ограничения последовали через три часа после того, как перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Калуги. Об этом информирует Росавиация.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропортах: Нижний Новгород (Стригино; код ИКАО: UWGG); Саратов (Гагарин; UWSG); Тамбов (Донское; UUOT)», — передает агентство.

Ограничения в работе аэропортов вызваны атаками дронов на регионы. Это привело к массовой отмене международных рейсов и перенаправлению самолетов на альтернативные аэродромы. По данным Росавиации, только утром 26 мая на запасных площадках приземлились 32 воздушных судна.

Ранее в Росавиации проинформировали о введении временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропорту.