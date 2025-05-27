Четыре аэропорта в регионах России приостановили работу

Аэропорты трех городов — Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова — временно прекратили свою деятельность. Эти ограничения последовали через три часа после того, как перестал принимать и отправлять рейсы аэропорт Калуги. Об этом информирует Росавиация.