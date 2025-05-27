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В Намангане 19-летний водитель сгорел заживо в авто после ДТП

Vaib.uz (Узбекистан. 27 мая). Очередная трагедия на дорогах Узбекистана. Вечером 25 мая в Намангане произошла авария, унесшая жизнь молодого водителя. Об этом сообщили в Управлении по чрезвычайным ситуациям Наманганской области.

Источник: Управление по чрезвычайным ситуациям Наманганской области.

Инцидент произошёл примерно в 20:49 на участке автодороги, проходящей через махаллю «Янги аср». По предварительным данным, 19-летний местный житель, управляя автомобилем Nexia-3, потерял контроль над транспортным средством, выехал на правую обочину и врезался в дерево. От удара машина загорелась.

Пожарно-спасательное подразделение прибыло на место происшествия в 21:03, и уже через две минуты пожар был потушен. Однако спасти водителя не удалось — он погиб на месте, автомобиль выгорел полностью.

Причины происшествия уточняются. Очевидно одно: невнимательность, превышение скорости или усталость за рулем могут в любой момент привести к необратимым последствиям.