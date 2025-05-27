Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции москвички Бурнашкиной

Приговоренная к 15 годам тюрьмы москвичка Екатерина Бурнашкина, которая оставила новорожденную дочь в туалете турецкого аэропорта Антальи, чувствует себя хорошо. Об этом рассказала адвокат Айшель Кюбра Полат.
— Екатерина отбывает наказание в тюрьме в Анталье, чувствует себя хорошо, — цитирует ее РИА Новости.
Она отметила, что регулярно посещает россиянку в тюрьме.
14 октября прошлого года появились сообщения, что российская туристка зашла в туалет для людей с ограниченными возможностями в турецком аэропорту и оставила там ребенка, ее задержали и возбудили уголовное дело. В Генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что здоровью малыша ничего не угрожает и он вместе с матерью находятся в больнице.
Спустя день россиянка заявила, что не знала о своей беременности. По сообщениям СМИ, причиной стал ее лишний вес. Во время поездки в Турцию вместе с мамой у девушки внезапно заболел живот, после чего она забежала в кабинку туалета, где и родила ребенка. По данным журналистов, именно родительница предложила дочери избавиться от новорожденного. Парень девушки, в свою очередь, заявил, что тоже не подозревал о беременности и не знает, кто является отцом ребенка. Предполагаемый отец малыша, предположительно, ушел от девушки при ее ранних сроках беременности.
Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила, что ребенка вернут в РФ, поскольку она — российская гражданка. Позднее генконсул России в Анталье Сергей Ветрик сообщил, что ведомство занимается данным вопросом.