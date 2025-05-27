Адвокат рассказал о состоянии осужденной в Турции москвички Бурнашкиной

Спустя день россиянка заявила, что не знала о своей беременности. По сообщениям СМИ, причиной стал ее лишний вес. Во время поездки в Турцию вместе с мамой у девушки внезапно заболел живот, после чего она забежала в кабинку туалета, где и родила ребенка. По данным журналистов, именно родительница предложила дочери избавиться от новорожденного. Парень девушки, в свою очередь, заявил, что тоже не подозревал о беременности и не знает, кто является отцом ребенка. Предполагаемый отец малыша, предположительно, ушел от девушки при ее ранних сроках беременности.