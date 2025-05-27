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Мост рухнул под весом бульдозера в Амурской области. Видео

В Амурской области под тяжелым тралом, перевозившим бульдозер, обрушился мост через реку Обка. В результате происшествия машина сорвалась с платформы и скатилась в кювет, а в само мосте образовалась дыра. Соответствующее видео публикуют местные паблики.

Бульдозер свалился с платформы грузовой машины и упал под мост.

В Амурской области под тяжелым тралом, перевозившим бульдозер, обрушился мост через реку Обка. В результате происшествия машина сорвалась с платформы и скатилась в кювет, а в само мосте образовалась дыра. Соответствующее видео публикуют местные паблики.

«Дорога город Зея — село Золотая Гора. Мост через реку Обка», — говорится в подписи к видео в местном telegram-канале «Благовещенск № 1». На ролике видно, как прицеп трала накренился набок, однако остался на мосту. Сам бульдозер, который был на платформе грузовой машины, упал под мост.