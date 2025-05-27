Мост рухнул под весом бульдозера в Амурской области. Видео

«Дорога город Зея — село Золотая Гора. Мост через реку Обка», — говорится в подписи к видео в местном telegram-канале «Благовещенск № 1». На ролике видно, как прицеп трала накренился набок, однако остался на мосту. Сам бульдозер, который был на платформе грузовой машины, упал под мост.