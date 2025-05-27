Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, странам Запада не следует доверять после того, как было отменено ограничение на дальность применения вооружения, находящегося в распоряжении Украины. По его словам, Запад продолжает поддерживать вооруженные действия Украины, несмотря на заявления о необходимости перемирия, а Россия усиливает ответные меры на линии боевого соприкосновения.