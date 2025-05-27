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Профессор из США назвал две критические ошибки Запада в отношениях с Россией

Запад ошибся в том, что недооценил способность России осуществлять масштабные боевые операции и придал слишком больше значение эффективности введенных санкционных мер. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф.

Российская армия превосходит украинскую по численности и имеет больший арсенал БПЛА.

Запад ошибся в том, что недооценил способность России осуществлять масштабные боевые операции и придал слишком больше значение эффективности введенных санкционных мер. Об этом сообщил профессор Массачусетского университета США, экономист Ричард Вольф.

«Запад недооценил возможности России в ведении крупномасштабных боевых действий и переоценил силу санкций Просто просчитались по двум фронтам», — заявил Вольф на своем YouTube-канале. Он отметил, что теперь Запад потерпел неудачу, однако не желает признавать собственные ошибки.

По мнению Вольфа, западные страны проявили чрезмерную самоуверенность, что привело к допущению серьезных просчетов. Он отметил, что никто не учел, что Россия располагает значительно большим арсеналом ракет и беспилотных аппаратов, чем Украина.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин отмечал, странам Запада не следует доверять после того, как было отменено ограничение на дальность применения вооружения, находящегося в распоряжении Украины. По его словам, Запад продолжает поддерживать вооруженные действия Украины, несмотря на заявления о необходимости перемирия, а Россия усиливает ответные меры на линии боевого соприкосновения.