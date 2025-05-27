Росавиация: В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова ввели ограничения

В аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.