Росавиация: В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова ввели ограничения

В аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полетов», сказано в Telegram-канале ведомства.
26 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны на подлете к столице.
Ранее он также сообщил о ликвидации еще одного вражеского беспилотника на подлете к Москве.