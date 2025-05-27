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Росавиация: В аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова, Тамбова ввели ограничения

В аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

В аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения были введены «для обеспечения безопасности полетов», сказано в Telegram-канале ведомства.

26 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.

Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны на подлете к столице.

Ранее он также сообщил о ликвидации еще одного вражеского беспилотника на подлете к Москве.