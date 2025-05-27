Экс-замминистра здравоохранения Башкирии осудят по двум статьям УК РФ

В Башкирии перед судом предстанет экс-замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова. Женщину обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса РФ «Халатность» и «Неисполнение решения суда».
Расследование дела завершило Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации. После того, как в отношении нее возбудили уголовное дело, председатель СК России Александр Бастрыкин провел личный прием потерпевших. В результате дело передали на расследование в центральный аппарат ведомства.
«Было установлено, что Кононова при наличии многочисленных заключений врачебных комиссий и решений судов не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов медицинской продукцией, назначенной им по жизненным показаниям. Свою вину в инкриминированных преступлениях она так и не признала», — отметили в СКР.
Следователи доказали, что именно на нее возлагались обязанности по бесплатному обеспечению льготной категории граждан медицинской продукцией. У Минздрава республики были для этого все необходимые финансовые ресурсы.
Сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.