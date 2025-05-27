Экс-замминистра здравоохранения Башкирии осудят по двум статьям УК РФ

«Было установлено, что Кононова при наличии многочисленных заключений врачебных комиссий и решений судов не обеспечила неизлечимо больного ребенка и двух инвалидов медицинской продукцией, назначенной им по жизненным показаниям. Свою вину в инкриминированных преступлениях она так и не признала», — отметили в СКР.