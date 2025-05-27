Экс-полковник раскрыл главную задачу российских военных в Харьковской области

Эксперт также отметил, что в районе Харькова ожидаются ожесточенные бои, поскольку украинская сторона в начале мая уже перебросила в этот регион свои резервы. Тем не менее, противник уже понес существенные потери и их рост продолжается — ВСУ теряют позиции, личный состав и технику.