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Экс-полковник раскрыл главную задачу российских военных в Харьковской области

Основной целью российских войск в районе Волчанска Харьковской области является формирование буферной зоны. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Матвийчук предрек серьезные бои между ВС России и ВСУ в Волчанске.

Основной целью российских войск в районе Волчанска Харьковской области является формирование буферной зоны. Об этом сообщил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Волчанск, Липцы — это все харьковское направление. И контроль там полностью подрывает оборону противника, снижает логистические возможности по переброске войск и техники. Кроме того, это обеспечивает выполнение такой задачи как создание буферных зон на приграничных территориях», — заявил Матвийчук для «Лента.ру».

Эксперт также отметил, что в районе Харькова ожидаются ожесточенные бои, поскольку украинская сторона в начале мая уже перебросила в этот регион свои резервы. Тем не менее, противник уже понес существенные потери и их рост продолжается — ВСУ теряют позиции, личный состав и технику.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что ВС РФ заняли четыре улицы в Волчанске. Также в северо-западной части города у реки Волчья зафиксировано продвижение российских военных, передает «Царьград».