Около индонезийского острова Ява зафиксировали землетрясение

В Индийском океане примерно в 250 км к югу от острова Ява произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6 балла, сообщил Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным филиала, эпицентр подземных толчков находился в 279 км к югу от административного округа Севон на острове Ява. Землетрясение произошло во вторник в 03:55 по времени Москвы.
По своей интенсивности в эпицентре землетрясение оценили как «очень сильное».
В то же время Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясение в 5,4 балла.
Ранее землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло на Алтае.