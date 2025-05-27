В Амурской области частично разрушился мост через реку Обка

А ранее в Республике Алтай река Башкаус смыла мост, в результате чего жители одного из сёл Республики Алтай оказались отрезанными от внешнего мира. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей, но региональный бюджет не располагает подобной суммой.