В Амурской области частично разрушился мост через реку Обка

Повреждённый мост. Видео © Telegram / Амурский Минтранс.
«26 мая на 77-м километре автодороги “Зея — Золотая Гора” в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через р. Обка», — говорится в сообщении.
Для устранения последствий на место направили подрядчиков для проведения ремонтных работ. Сейчас движение ограничено: переправа функционирует в однополосном режиме и доступна только для легковых машин.
В ведомстве отметили, что игнорирование правил эксплуатации объекта привело к повреждению, что создаёт риск потери транспортной связи для местных жителей и негативно отражается на состоянии дорожной сети.
А ранее в Республике Алтай река Башкаус смыла мост, в результате чего жители одного из сёл Республики Алтай оказались отрезанными от внешнего мира. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей, но региональный бюджет не располагает подобной суммой.