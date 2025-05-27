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В Амурской области частично разрушился мост через реку Обка

Часть моста через реку Обка в Зейском округе Амурской области обвалилась после проезда тяжеловесного транспортного средства, не имеющего соответствующего разрешения. Об этом сообщили в региональном Минтрансе.

Источник: Life.ru

Повреждённый мост. Видео © Telegram / Амурский Минтранс.

«26 мая на 77-м километре автодороги “Зея — Золотая Гора” в Зейском округе произошло частичное разрушение проезжей части моста через р. Обка», — говорится в сообщении.

Для устранения последствий на место направили подрядчиков для проведения ремонтных работ. Сейчас движение ограничено: переправа функционирует в однополосном режиме и доступна только для легковых машин.

В ведомстве отметили, что игнорирование правил эксплуатации объекта привело к повреждению, что создаёт риск потери транспортной связи для местных жителей и негативно отражается на состоянии дорожной сети.

А ранее в Республике Алтай река Башкаус смыла мост, в результате чего жители одного из сёл Республики Алтай оказались отрезанными от внешнего мира. Сельская администрация инициировала процесс по восстановлению, запросив 60 миллионов рублей, но региональный бюджет не располагает подобной суммой.