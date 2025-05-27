Менеджер морга распродавал завещанные науке тела в течение 5 лет

В противоправной деятельности мужчине содействовала его жена Дениз. Один из покупателей перевел ей $37 тысяч (около 2,9 млн рублей) за трехлетний период, сопровождая платежи сообщениями head number 7 и braiiiiiiins (в переводе с англ. — «голова номер 7» и «мозгииииии»). Следствие также выявило факт личной встречи Лоджа с клиенткой в морге, где та получила два фрагмента лица и образцы кожи.