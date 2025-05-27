Менеджер морга распродавал завещанные науке тела в течение 5 лет

Бывший сотрудник Гарвардского университета (США) сознался в организации преступной схемы по хищению и продаже человеческих останков совместно с супругой.
57-летний Седрик Лодж, занимавший должность управляющего моргом при Гарвардской медицинской школе, в течение пяти лет незаконно изымал биоматериалы лиц, добровольно передавших тела для научных целей. Как установило следствие, среди проданных фрагментов числились черепа, мозговые ткани, кожные покровы и костные структуры.
В противоправной деятельности мужчине содействовала его жена Дениз. Один из покупателей перевел ей $37 тысяч (около 2,9 млн рублей) за трехлетний период, сопровождая платежи сообщениями head number 7 и braiiiiiiins (в переводе с англ. — «голова номер 7» и «мозгииииии»). Следствие также выявило факт личной встречи Лоджа с клиенткой в морге, где та получила два фрагмента лица и образцы кожи.
Согласно материалам дела, мужчина присваивал анатомические материалы после их использования в образовательных программах, до момента кремации или захоронения. Об этом пишет People.
«Когда я впервые услышал об этом, меня стошнило. Просто отвратительно, что люди могут так поступать. Это безумие, испорченное, невообразимое», — заявила дочь одного из мужчин, чьи части тела были проданы.
В настоящее время супруги Лодж ожидают решения суда, которое определит меру их ответственности.
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