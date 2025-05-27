В Воронежской области отразили массированную атаку БПЛА

«Всего минувшей ночью дежурными силами ПВО над четырьмя муниципалитетами региона были обнаружены и уничтожены более 20 БПЛА», — написал Гусев в telegram-канале. Он добавил, что, предварительно, жертв и разрушений на земле не зафиксировано.