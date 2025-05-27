В штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой находились 13 человек

Напомним, в начале апреля в Таиланде прогремел взрыв на туристическом катере, который вышел в море на экскурсию. Один из очевидцев рассказал, что судно отплыло от Пхукета в сторону острова Майтон. После выхода в море ход катера замедлился, и судно начали чинить. При этом работу двигателя не останавливали.