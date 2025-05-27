В штате Флорида взорвалась лодка, на борту которой находились 13 человек

Взрыв лодки, на борту которой находились 13 человек, произошёл в американском штате Флорида, сообщила береговая охрана США на своей странице в соцсети X*.
Место инцидента находится недалеко от района Нью-Ривер-Трайэнгл в курортном городе Форт-Лодердейл. Несколько человек, которые были на судне, получили множественные травмы.
Пострадавших направили в больницу. В настоящее время власти проводят расследование.
Напомним, в начале апреля в Таиланде прогремел взрыв на туристическом катере, который вышел в море на экскурсию. Один из очевидцев рассказал, что судно отплыло от Пхукета в сторону острова Майтон. После выхода в море ход катера замедлился, и судно начали чинить. При этом работу двигателя не останавливали.
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