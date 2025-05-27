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В Узбекистане снова задержали «помогаторов», торговавших доступом к льготным кредитам

Vaib.uz (Узбекистан. 27 мая). Получить кредит в Узбекистане — задача не для слабонервных. Процедура сложна, непрозрачна и насквозь забюрократизирована. А где непрозрачность — там и коррупция.

Источник: Vaib.Uz

Именно на этом и зарабатывают так называемые «помогаторы», которые через свои связи в банках предлагают гражданам «решить вопрос» за определённый процент — от 10 до 30% от суммы займа.

Очередных таких посредников задержали на днях сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.

Так, в Хазараспском районе Хорезмской области был задержан мужчина, который, войдя в доверие к местному жителю, пообещал содействие в получении льготного кредита на сумму 1,5 миллиарда сумов через своих знакомых в коммерческих банках. За свои услуги он запросил 150 миллионов сумов и был задержан с поличным при получении этой суммы.

Похожий случай произошёл в Андижанской области. Там местный житель пообещал гражданину помощь в оформлении кредита в размере 100 тысяч долларов. В качестве аванса он получил 1 000 долларов из запрошенных 3 000 и был задержан оперативниками прямо в момент передачи денег.

По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведётся расследование.

Пока государство не упростит кредитные процедуры и не сделает их прозрачными, «серая зона» между банками и клиентами будет только разрастаться — вместе с количеством «решал», готовых торговать доступом к деньгам под процент.