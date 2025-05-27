В Узбекистане снова задержали «помогаторов», торговавших доступом к льготным кредитам

Так, в Хазараспском районе Хорезмской области был задержан мужчина, который, войдя в доверие к местному жителю, пообещал содействие в получении льготного кредита на сумму 1,5 миллиарда сумов через своих знакомых в коммерческих банках. За свои услуги он запросил 150 миллионов сумов и был задержан с поличным при получении этой суммы.