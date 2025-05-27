В Узбекистане снова задержали «помогаторов», торговавших доступом к льготным кредитам

Именно на этом и зарабатывают так называемые «помогаторы», которые через свои связи в банках предлагают гражданам «решить вопрос» за определённый процент — от 10 до 30% от суммы займа.
Очередных таких посредников задержали на днях сотрудники Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.
Так, в Хазараспском районе Хорезмской области был задержан мужчина, который, войдя в доверие к местному жителю, пообещал содействие в получении льготного кредита на сумму 1,5 миллиарда сумов через своих знакомых в коммерческих банках. За свои услуги он запросил 150 миллионов сумов и был задержан с поличным при получении этой суммы.
Похожий случай произошёл в Андижанской области. Там местный житель пообещал гражданину помощь в оформлении кредита в размере 100 тысяч долларов. В качестве аванса он получил 1 000 долларов из запрошенных 3 000 и был задержан оперативниками прямо в момент передачи денег.
По обоим эпизодам возбуждены уголовные дела по статьям 168 (мошенничество) и 211 (дача взятки) Уголовного кодекса. Ведётся расследование.
Пока государство не упростит кредитные процедуры и не сделает их прозрачными, «серая зона» между банками и клиентами будет только разрастаться — вместе с количеством «решал», готовых торговать доступом к деньгам под процент.