Жена подралась с мужем из-за приданого и откусила ему пенис

Обоих участников инцидента экстренно доставили в медицинское учреждение с угрожающими жизни травмами. Родственники пострадавшей заявили, что она систематически подвергалась физическому насилию и психологическому давлению не только со стороны мужа, но и других членов его семьи. При этом, как уточнили в правоохранительных органах, официальные заявления от участников конфликта до настоящего момента не поступали.