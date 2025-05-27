Жена подралась с мужем из-за приданого и откусила ему пенис

В индийском штате Уттар-Прадеш произошел шокирующий инцидент: местная жительница во время семейного конфликта, связанного с размерами приданого, нанесла супругу тяжелую травму, откусив часть его гениталий.
Пара из округа Самбхал, заключившая брак в 2021 году, с момента свадьбы находилась в состоянии перманентного конфликта. Мужчина неоднократно выражал недовольство скромным размером приданого, предоставленного роднёй супруги, и требовал его увеличения, что становилось причиной непрекращающихся разногласий. Об этом сообщает News9Live.
В день трагедии очередная ссора переросла в физическое столкновение: согласно данным расследования, муж предпринял попытку нападения на жену. В ходе борьбы женщина, действуя в состоянии аффекта, укусила супруга в паховую область, нанеся последнему необратимые повреждения. После этого она попыталась покончить с собой.
Обоих участников инцидента экстренно доставили в медицинское учреждение с угрожающими жизни травмами. Родственники пострадавшей заявили, что она систематически подвергалась физическому насилию и психологическому давлению не только со стороны мужа, но и других членов его семьи. При этом, как уточнили в правоохранительных органах, официальные заявления от участников конфликта до настоящего момента не поступали.
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