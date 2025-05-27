Полиция Китая обвинила хакеров Тайваня в атаке на компанию из Гуанчжоу

Там отметили, что с заявление в полицию района обратилась компания (ее название правоохранители не указывают). Представители компании пожаловались, что ее системы подверглись хакерской атаке. После этого полиция организовала спецгруппу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки.