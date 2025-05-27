Полиция Китая обвинила хакеров Тайваня в атаке на компанию из Гуанчжоу

Китайская полиция установила атаку тайваньских хакеров на технологическую компанию в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Об этом проинформировало управление общественной безопасности района Тяньхэ в Гуанчжоу.
Там отметили, что с заявление в полицию района обратилась компания (ее название правоохранители не указывают). Представители компании пожаловались, что ее системы подверглись хакерской атаке. После этого полиция организовала спецгруппу для проведения технического анализа и отслеживания источника атаки.
Было установлено, что кибератака против компании из Гуанчжоу была осуществлена хакерской группой, находившейся на содержании руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня.
К слову, Центральное телевидение Китая также сообщило, что данная хакерская группа из Тайваня в последние годы часто использует общедоступные платформы в целях проведения масштабного исследования сетевых активов более тысячи важных сетевых систем военной промышленности, энергетики, правительственных учреждений и проведения нескольких кибератак.
Ранее в Челябинской области поймали хакеров, взломавших базы данных коммерческих структур.