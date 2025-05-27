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В Самаре следователи проверяют драку водителя и школьника в пассажирском автобусе

В Самаре начата официальная проверка по факту конфликта, произошедшего в одном из маршрутных автобусов.

В Самаре начата официальная проверка по факту конфликта, произошедшего в одном из маршрутных автобусов.

Поводом для реагирования правоохранительных органов стало видео, появившееся в социальных сетях и вызвавшее широкий общественный резонанс.

Согласно опубликованным данным, инцидент произошёл прямо в салоне общественного транспорта. По информации очевидцев, один из пассажиров применил физическое воздействие к несовершеннолетнему ребёнку.

Все происходящее было зафиксировано на камеру мобильного телефона другими пассажирами, после чего запись распространилась в интернете.

В связи с этим руководством Следственного управления Следственного комитета России по Самарской области было принято решение о проведении доследственной проверки.

Её цель — всестороннее и объективное выяснение всех обстоятельств произошедшего. В рамках проверки следователями устанавливаются личности участников конфликта, место и точное время события.

Также анализируется видеозапись и собираются другие возможные доказательства.

Представители СКР взяли ситуацию под контроль. После завершения всех необходимых мероприятий будет принято процессуальное решение: если факт правонарушения подтвердится, будет возбуждено уголовное дело.

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