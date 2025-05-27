Угрожали? Главный свидетель по делу Кушнарёва боялся дать показания публично

Так, 24 ноября 2024 года в офисе «Т-Транс» Селезнёв передал Кушнарёву 27 млн рублей в подарочном пакете, из которых 2 млн были меченными купюрами, а остальные 25 млн — муляжи. Когда Кушнарёва задерживали с поличным, тот утверждал, что деньги на столе — это поддержка футбольному клубу «Ростов», что в последствии было опровергнуто руководством клуба. При обыске в жилищах Кушнарёва было обнаружено более 100 млн рублей наличными, а также незарегистрированный 9-мм пистолет «Кольт», из-за чего ему еще «впаяли» статью за незаконное хранение оружия.