Угрожали? Главный свидетель по делу Кушнарёва боялся дать показания публично

26 мая прошло очередное слушание по делу экс-замгубернатора Дона Виталия Кушнарёва. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, средства ему передал директор компании «Т-Транс» Николай Селезнёв, который теперь выступает ключевым свидетелем по делу. Сегодня состоялся допрос Селезнёва, но тот ходатайствовал о закрытии процесса.
Несмотря на все помехи для работы СМИ, Rostov.aif.ru побывал на процессе и расскажет об этом в своём материале.
Опять опаздываем?
Судебное заседание было назначено на 10.30. Журналисты с микрофонами, блокнотами и фотоаппаратами, будто бы уже по традиции — ведь это далеко не первое заседание по делу Кушнарёва, собрались у входа в зал суда к назначенному времени. Но вдруг представителей прессы попросили на выход: заседание, сообщили работниками СМИ, переносится на 15.00. Это было связано с задержкой доставки подсудимого. Но что поделать — явление обычное…
К назначенному времени журналисты, в том числе «АиФ-Ростов», вновь прибыли в здание суда. Многие пришли даже с запасом. Каково же было удивление прессы: процесс уже идёт! В зал суда прессу так и не пустили, объяснений никаких не последовало.
Пришлось стоять под дверью, припав к ней одним ухом. Вот только слышно не было практически ничего. Оказалось, Селезнёв попросил суд закрыть процесс: он был готов давать показания, но из-за поступающих в его адрес угроз не хотел делать это публично. Суд ходатайство удовлетворил.
Почти четыре часа длился допрос главного свидетеля стороны обвинения. При выходе из здания суда пресса облепила участника процесса. Но Селезнёв не захотел общаться со СМИ.
Кстати, если раньше адвокаты Кушнарёва сами просили процесс закрыть, то теперь наоборот — просили отклонить ходатайство Селезнёва.
Угрожали Селезнёву?
Селезнёв настаивал, что получал угрозы. Обвиняемый тогда задал вопрос: «А как я могу влиять на Селезнёва и угрожать ему, если я такой возможности физически не имею?». Но данное высказывание осталось без ответа.
Также вопрос Селезнёву задала адвокат Кушнарёва Юлия Аксёнова: «Вы обращались в органы, когда Вам поступали угрозы?». И получила отрицательный ответ директора «Т-Транс».
Несмотря на это, у стороны обвинения были документы, заверенные подписью начальника УФСБ, что подозрения Селезнёва небеспочвенны.
После принятия решения судья попросил удалиться из зала заседания как средства массовой информации, так и родственников обвиняемого.
Ключевой свидетель.
Напомним, что Виталия Кушнарёва задержали в офисе компании «Т-Транс» 24 ноября 2024 года. Его подозревают в получении взятки в крупном размере. По версии следствия, экс-замгубернатора вымогал взятку от главы компании «Т-Транс» Николая Селезнёва за попечительство перед ФАС и СК.
Селезнёв обратился в УФСБ России по Ростовской области с аудиозаписью, на которой был зафиксирован факт истребования крупной суммы денег в размере 95 млн рублей. Сотрудниками УФСБ была предпринята попытка «поймать на живца» Виталия Кушнарёва, которая увенчалась успехом.
Так, 24 ноября 2024 года в офисе «Т-Транс» Селезнёв передал Кушнарёву 27 млн рублей в подарочном пакете, из которых 2 млн были меченными купюрами, а остальные 25 млн — муляжи. Когда Кушнарёва задерживали с поличным, тот утверждал, что деньги на столе — это поддержка футбольному клубу «Ростов», что в последствии было опровергнуто руководством клуба. При обыске в жилищах Кушнарёва было обнаружено более 100 млн рублей наличными, а также незарегистрированный 9-мм пистолет «Кольт», из-за чего ему еще «впаяли» статью за незаконное хранение оружия.
Рассмотрение дела началось 21 апреля этого года. На первых заседаниях рассматривался вопрос о снятии ареста с имущества семьи Кушнарёва, которым принадлежит большое количество коммерческой недвижимости как в разных районах Ростовской области и самом городе Ростове, так и в городе Москва.
Несмотря на ходатайство адвоката жены экс-замгубернатора Оксаны Кушнарёвой, арест был продлён до 3 октября 2025 года. Далее начали давать показания свидетели, в числе которых были понятые, соседи и коллеги Виталия Кушнарёва. Сотрудники минтранса Ростовской области в суде заверяли, что Кушнарёв не мог повлиять на расчет с подрядчиком за выполненные работы.
Ключевой свидетель, чьи показания были важны для понимания дела, решил давать их в закрытом режиме. Заседание окончилось зачтением предварительных показаний Селезнёва и сравнением с теми, которые он давал сегодня.
Суд над Кушнарёвым продолжается. Следующие слушания вновь будут открытыми, и «АиФ-Ростов» продолжит следить за делом, оперативно предоставляя всю информацию читателям.