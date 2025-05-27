В Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
— Атака беспилотников была отражена ночью в Шолоховском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), — написал он в Telegram-канале.
По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.
Взрывы прозвучали над городами Новомосковск и Узловая Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Shot.
26 мая как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система противовоздушной обороны сбивает беспилотники над городом.