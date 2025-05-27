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В Ростовской области отражена атака беспилотников ВСУ

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

В Ростовской области отразили атаку украинских БПЛА. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

— Атака беспилотников была отражена ночью в Шолоховском районе с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), — написал он в Telegram-канале.

По информации, поступившей от экстренных служб, пострадавших и разрушений нет.

Взрывы прозвучали над городами Новомосковск и Узловая Тульской области. По предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны по беспилотникам ВСУ. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Shot.

26 мая как минимум четыре взрыва прогремели над Тулой, система противовоздушной обороны сбивает беспилотники над городом.