ОМОНовец, убивший милиционера 20 лет назад, дождался наказания

Вторым фигурантом по делу проходил предприниматель Дмитрий Митин (также известный как Ларсон), ранее занимавший должность помощника депутата Государственной думы от КПРФ Василия Шандыбина. Следствие утверждало, что именно Митин организовал совершение преступления. Однако в связи с тем, что сам обвиняемый был застрелен в 2003 году, уголовное преследование в его отношении было прекращено.