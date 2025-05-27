Жителей Владимирской области эвакуируют из-за украинских дронов

«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что информация о текущей ситуации будет уточняться, и призвал жителей сохранять бдительность.