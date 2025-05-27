Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Владимирской области эвакуируют из-за украинских дронов

Во Владимирской области проводится эвакуация населения в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Опасность БПЛА объявлена в округе Муром.

Во Владимирской области проводится эвакуация населения в связи с обнаружением беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

«Беспилотная опасность в округе Муром. Непосредственно в зоне появления БПЛА ранее была проведена эвакуация», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он добавил, что информация о текущей ситуации будет уточняться, и призвал жителей сохранять бдительность.

В ночь на понедельник, 26 мая, российские средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали два БПЛА самолетного типа в воздушном пространстве Владимирской области. Сообщения данные о пострадавших и разрушениях отсутствуют.