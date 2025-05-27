Новосибирцев предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Роскомнадзора

Как сообщили в Роскомнадзоре, гражданам начали поступать сообщения якобы от имени ведомства: «Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***—. С уважением, Роскомнадзор!».