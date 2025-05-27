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Новосибирцев предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками Роскомнадзора

Жителей Новосибирска призвали к бдительности из-за участившихся случаев мошенничества.

Жителей Новосибирска призвали к бдительности из-за участившихся случаев мошенничества.

Как сообщили в Роскомнадзоре, гражданам начали поступать сообщения якобы от имени ведомства: «Разъединили Ваш входящий вызов с подозрением на мошенничество! Если Вам поступал звонок, в котором запрашивали персональные данные, перезвоните по телефону горячей линии 8 (495) ***—. С уважением, Роскомнадзор!».

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники Роскомнадзора не отправляют подобные сообщения и не осуществляют звонки гражданам. Жителей Новосибирска просят не поддаваться на уловки мошенников и не предоставлять личную информацию.

Для проверки сведений рекомендуется использовать только официальные источники: сайт Роскомнадзора: rkn.gov.ru (https://rkn.gov.ru/), телефон горячей линии: +7 (495) 198−65−01.